PRF apreende comboio de veículos com produtos contrabandeados e sem documentação fiscal na BR-463

Na tarde de ontem , 10 de janeiro, no km 68 em Ponta Porã/MS, os policiais rodoviários federais apreenderam vários produtos sem documentação fiscal em um comboio com seis veículos.

Foi dada a ordem de parada ao veículo VW/Logus Wob Editi com placas de Santa Barbara D' Oeste/SP, conduzido por um homem, de 40 anos. No porta-malas e interior do carro foram encontrados vários pacotes de câmaras de ar e peças para motocicleta sem documentação fiscal.

Logo atrás vinha um GM/Vectra GLS com placas de Aparecida de Goiânia/GO, conduzido por um homem, de 45 anos. A equipe encontrou no porta-malas do carro 30 alto-falantes de origem estrangeira sem documentação fiscal.

O terceiro automóvel, um VW/Apolo GL com placas de Pirassununga/SP, era conduzido por um homem de 46 anos. Os policiais rodoviários federais encontraram artigos de pesca e câmaras de ar no porta-malas do veículo.

O quarto carro, um Fiat/Palio Fire Flex com placas de Bataguassu/MS, tinha como motorista um homem de 45 anos. A equipe encontrou várias mercadorias espalhadas no veículo. Eram cosméticos e eletrônicos também sem documentação fiscal. Foram encontrados ainda dois pneus, caracterizando contrabando.

No porta-malas do quinto veículo, um GM/Vectra GLS com placas de São Pedro/SP, conduzido por um homem de 46 anos, haviam também vários produtos de pesca oriundos do Paraguai.

Em um automóvel VW/Crossfox com placas de Dourados/MS, foram encontrados cosméticos sem documentação fiscal. O veículo era conduzido por uma mulher de 38 anos. Era o sexto veículo do comboio.

Os materiais apreendidos caracterizavam atividade comercial ilegal. Todos os envolvidos na ocorrência poderão responder pelo crime de descaminho.

Os seis condutores, juntamente com os automóveis e os produtos foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã/MS.