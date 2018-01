No interior Do automóvel foram encontrados vários pacotes de cigarros, que somaram 4.500 (quatro mil e quinhentos) maços e 12 volumes com alho importados sem o correspondente pagamento do imposto de importação - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na tarde desta segunda-feira, 08 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu alho e cigarros contrabandeados do Paraguai. No km 68, em Ponta Porã/MS, foi dada a ordem de parada ao veículo GM/S10 Colina D 4X com placas de Nova Andradina/MS. No interior Do automóvel foram encontrados vários pacotes de cigarros, que somaram 4.500 (quatro mil e quinhentos) maços e 12 volumes com alho importados sem o correspondente pagamento do imposto de importação.

Em consulta aos sistemas, a equipe PRF constatou que o motorista, de 56 anos, e o passageiro de 53 anos, tinham ocorrência registada na data 19/05/2016. Esta ocorrência possuía as mesmas características quanto ás mercadorias e ás alegações prestadas. Os homens, o veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã/MS.



https://www.prf.gov.br/portal/estados/mato-grosso-do-sul/prf-apreende-cigarros-e-alho-em-uma-caminhonete-na-br-463