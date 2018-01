PRF apreende cigarros contrabandeados do Paraguai que seriam levados para Goiânia

No interior do carro foram encontrados 60 caixas de cigarros que somaram 30 mil maços do ilícito e um rádio telecomunicador que provavelmente era usado para se comunicar com o batedor - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na noite desta quarta-feira, 17 de janeiro, no km 505 da BR-163, em Jaraguari/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais rodoviários federais estavam saindo de um posto de gasolina, quando visualizaram o automóvel Fiat/Fiorino com placas de Aparecida de Goiânia/GO.

A equipe se deslocou no mesmo sentido afim de abordar o referido veículo, o qual foi abordado alguns quilômetros à frente. No interior do carro foram encontrados 60 caixas de cigarros que somaram 30 mil maços do ilícito e um rádio telecomunicador que provavelmente era usado para se comunicar com o batedor. O motorista de 32 anos declarou que levaria o ilícito para Goiânia/GO, com ele foi encontrada uma CNH falsa com sua foto, porém, com os dados de outra pessoa.

O mesmo afirmou que comprou o documento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O veículo e os cigarros foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.