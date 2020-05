PRF apreende carga de eletrônicos sem documentação em Coxim

Da Redação com Agência PRF

As mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal em Campo Grande - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu neste domingo (24), em Coxim, uma carga de eletrônicos e outras mercadorias de origem estrangeira sem a devida documentação fiscal.

A equipe fazia fiscalização no km 734 da BR-163, quando abordou um Chev/Onix Plus Joy, com placas de Belo Horizonte (MG). O veículo era conduzido por uma mulher, de 28 anos, tendo como passageiros, um jovem, de 22 anos, e uma menor de idade.

Ao realizar uma vistoria, foram encontrados no porta malas, 35 aparelhos celulares, entre eles, da marca ‘Xiaomi’ e outros eletrônicos, cosméticos e vestuários sendo importados ilegalmente.

Diante dos fatos, as mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal em Campo Grande.