PRF apreende anfetamina com condutor de automóvel na BR-158

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem, 11 fevereiro, em Paranaíba/MS, duas cartelas de comprimidos estimulantes.



Os policiais fiscalizavam na BR-158 km 90, na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram uma VW/Saveiro com placa de Paranaíba/MS, conduzido por um homem de 27 anos, na companhia de outro de 32.



Em vistoria veículo foram encontrados 25 comprimidos de estimulantes a base de anfetamina. O condutor, que é proprietário do veículo, relatou que faz uso para trabalhar durante a noite. O passageiro informou que não tinha conhecimento dos comprimidos.



O motorista e o passageiro foram encaminhados com os comprimidos para a Polícia Civil de Paranaíba/MS.