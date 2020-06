PRF apreende 951 Kg de maconha em Ponta Porã durante Operação Flagellum

O suspeito, os entorpecentes e os veículos foram encaminhados para a Polícia Judiciária local - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, durante ações da Operação Flagellum, nesta segunda-feira (01), em Ponta Porã, 951 kg de maconha e 25,5 kg de skunk. O suspeito utilizava documentos falsos, possuía um mandado de prisão em aberto e foi preso.



Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 68 da BR-463, onde abordaram um Chevrolet/Agile, placas de Ribeirão Preto (SP). O motorista era um homem, de 40 anos. Durante a entrevista, a equipe ouviu, de dentro do carro, uma comunicação de rádio, situação característica envolvendo batedores de entorpecentes.



Em seguida, os agentes deram ordem de parada a uma Fiat/Strada, placas aparentes de Brasília (DF). O condutor não respeitou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito dirigia em alta velocidade.



Após alguns quilômetros, o motorista entrou com o veículo em uma plantação de milho e fugiu a pé. Buscas foram feitas no local, porém ele não foi localizado. A Fiat/Strada estava carregada com 951 Kg de maconha e 25,5 kg de skunk. Também foi encontrado um rádio comunicador.



Durante o acompanhamento tático, o primeiro suspeito abordado tentou fugir da fiscalização, porém foi alcançado e detido.



Em vistoria ao interior do Chevrolet/Agile, os policiais rodoviários federais encontraram outro rádio, que era utilizado para se comunicar com o motorista da Fiat/Strada.



A equipe também descobriu que os documentos apresentados pelo preso eram falsos. Em seu verdadeiro nome constava um mandado de prisão em aberto, sendo ele evadido do sistema prisional e integrante de uma facção criminosa. O preso negou fazer parte do transporte dos entorpecentes.



O suspeito, os entorpecentes e os veículos foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.