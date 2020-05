PRF apreende 7.500 maços de cigarros contrabandeados em Bandeirantes

O suspeito, o carro e o contrabando foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta quinta-feira (28) durante a Operação Tamoios 7.500 maços de cigarros em Bandeirantes.



Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 575 da BR-163, quando abordaram um VW/Polo, placas de Rondonópolis (MT). O motorista, de 29 anos, foi flagrado transportando grande quantidade de cigarros de origem estrangeira.



No porta malas e nos bancos do veículo, foram encontrados 7.500 maços do contrabando. O suspeito disse ter adquirido a carga pelo valor de R$ 5.000. Ele não deu mais informações sobre destino dos cigarros.



O suspeito, o carro e o contrabando foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.