PRF apreende 720 kg de Maconha

No final da manhã de hoje (20 dezembro) a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu mais de 690 tabletes de maconha em um veículo GM/Celta na rodovia BR-163, em Campo Grande/MS.

Policiais Rodoviários Federais desconfiaram do carro, com placa de Junqueirópolis/SP, que estava estacionado e trancado às margens da rodovia com vidros escuros ao abri-lo foram encontrados vários tabletes de maconha que totalizou 720 kg (setecentos e vinte quilogramas) de maconha.

O condutor do veículo não foi encontrado.

A droga foi apreendida e o carro guinchado até a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DNAR, em Campo Grande/MS