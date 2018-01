PRF apreende 679 kg de maconha na BR-267

O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu/MS. - Divulgação

No final da tarde de ontem (19 de janeiro) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um Honda/Civic roubado, carregado com maconha após ter se acidentado.

A apreensão ocorreu na BR-267, km 78, em Bataguassu/MS. Um Honda/Civic, com placa aparente clonada de Ponta Grossa/PR, se acidentou e foi abandonado às margens da rodovia carregado com 679 kg de maconha acondicionada em todo interior do veículo e porta-malas.

O motorista não foi encontrado. As placas do veículo estavam adulteradas (veículo clonado) e após identificação veicular a PRF constatou que o mesmo tinha registro de roubo/furto ocorrido na cidade de Itajaí/SC em outubro de 2017.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu/MS.