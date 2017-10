PRF apreende 480 kg de maconha que seriam entregues a traficantes no Rio de Janeiro

Os Policiais encaminharam os dois envolvidos, o veículo e a droga para a Polícia Civil de Bataguassu/MS. - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meia tonelada de maconha que seria entregue em Niterói/RJ e com a Polícia Militar prenderam dois, na BR-267, em Bataguassu/MS, no domingo (29).

Policiais abordaram o veículo Nissan/Tiida no Mato Grosso do Sul, próximo da divisa com o estado de São Paulo, na BR-267, próximo do km 18. O motorista acelerou e tentou fugir por aproximadamente 5 (cinco) quilômetros, em Porto XV, onde abandonou o veículo e juntamente com um passageiro fugiu à pé em uma mata adjacente à rodovia.

No carro, com placas de Niterói/RJ, foram encontrados 480 kg (quatrocentos e oitenta quilos) de maconha. A droga ocupava todo interior do veículo e porta-malas.

A Polícia Militar em Bataguassu conseguiu prender um dos fugitivos, de 33 anos, momentos após a apreensão. Outro passageiro, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar Ambiental após buscas na região.

Segundo um dos traficantes, a droga foi carregada no município de Dourados/MS, onde pegaram o veículo para ser entregue em Niterói/RJ e lá receberiam pelo crime.

Os Policiais encaminharam os dois envolvidos, o veículo e a droga para a Polícia Civil de Bataguassu/MS.