PRF apreende 400 Mil maços de cigarros na BR-267

No final da tarde de ontem, 31 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no km 362 em Maracaju/MS 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo VOLVO FH com placas aparentes de Maringá/PR, atrelado ao semirreboque com placas também de Maringá/PR.

O condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fugindo a pé, não sendo possível localizá-lo.

No compartimento de carga foram encontradas várias caixas de cigarros de origem paraguaia que somaram 400 mil maços.

A carga de cigarros e veículos foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados/MS.