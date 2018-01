PRF apreende 350 mil maços de cigarro em caminhão roubado

O homem, o caminhão e o cigarro foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande/MS. - divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreende, na madrugada de hoje, 13 de janeiro, 350 mil maços de cigarro, recupera um caminhão com queixa de furto/roubo e prende um homem.

Os policiais fiscalizavam em Sidrolândia/MS, BR-060 km 416, quando visualizaram um VW/24250 com placa aparente de Andradina/SP e o abordaram.

O caminhão tipo baú estava carregado de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai. Eram cerca de 700 caixas, algo em torno de 350 mil maços de cigarro. Com o motorista havia ainda a importância de R$ 5 mil reais e dois aparelhos celulares.

Em verificação ao interior da cabine os policiais encontraram o documento do veículo com indícios de falsificação e um rádio oculto no painel, indicando que um outro veículo estaria agindo como “batedor” da carga.

Em vistoria minuciosa, constatou-se adulteração nos sinais identificadores do veículo, tratando-se, na verdade, do veículo com placas de Curitiba-PR com registro de roubo/furto.

Questionado, o homem alegou que pegou a carga em Amambai/MS e a levaria até São Paulo/SP. O pagamento era o valor que estava em sua posse. Relatou ainda que ao chegar ao destino, o "batedor" indicaria o local da entrega.

O homem, o caminhão e o cigarro foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande/MS.