PRF apreende 254 Kg de maconha e prende batedores em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta terça-feira (26), em Ponta Porã, 254 Kg de maconha, recuperou o veículo, prendeu as drogas e os elvolvidos.



Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 68 da BR-463, quando abordaram um Ford/Fiesta, placas de São Paulo (SP). O motorista, de 28 anos, e o passageiro, de 21 anos, não souberam explicar os motivos da viagem para a fronteira.



Durante a primeira abordagem, foi parado também um VW/Polo, placas aparentes de Catanduva (SP). O condutor, ao descer do carro, já confessou que transportava maconha. Foram encontrados 253,9 Kg da droga. Após checarem os sinais de identificação do carro, os policiais descobriram que as placas eram falsas. As verdadeiras são de Capivari (SP) com registro de roubo desde maio de 2020 no mesmo município.



O suspeito disse ter ido ao Paraguai carregar o entorpecente e viajaria até Piracicaba (SP), pelo transporte declarou que receberia R$ 10 mil. Questionado, confessou ter contratado os ocupantes do Ford/Fiesta para acompanhar na viagem, realizando o serviço de batedores.

Os três foram presos e encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã, junto com os veículos e a droga.