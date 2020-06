PRF apreende 247,6 Kg de cocaína em Água Clara, mas suspeito foge

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária local - Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite desta segunda-feira (08), em Água Clara, 247,6 Kg de cocaína.



Em uma fiscalização de rotina, no km 140 da BR 262, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao caminhão modelo Iveco Stralishd, com placas de Cascavel (PR). O motorista parou o veículo distante dos policiais às margens da rodovia, e fugiu a pé para dentro de um matagal. Buscas foram realizadas, porém o suspeito não foi localizado.



Os policiais localizaram, embaixo dos bancos do caminhão, diversos tabletes de cocaína, que totalizaram 247,6 Kgda droga. O motorista, de 37 anos, deixou os documentos na cabine o que facilitou a identificação como autor do crime.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária local.