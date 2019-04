Preso na Capital estelionatário que fazia compras compras em nome de militar assassinado em Bonito

O estelionatário, posteriormente identificado como Ezio Miranda Fernandes, informou que comprou vários produtos em nome do militar e que repassava os produtos para Jallyson Braga vender - Foto: Divulgação/Assessoria

Policiais civis do Grupo de Operações e Investigação identificaram um homem que estaria tentando comprar uma motocicleta em uma loja, localizada na Avenida Mato Grosso, porém os funcionários desconfiaram devido o cliente ter apresentado documentos em nome de Paulo Settervall, major da reserva do Exército que foi vítima de homicídio na cidade de Bonito na semana passada aos 57 anos.

Os investigadores conseguiram realizar a prisão do autor com o documento falso no momento em que assinava o contrato de financiamento de uma moto. O estelionatário, posteriormente identificado como Ezio Miranda Fernandes, informou que comprou vários produtos em nome do militar e que repassava os produtos para Jallyson Braga vender.

Na casa de Jallyson, o 'Jaja', foi encontrado uma televisão de 50 polegadas comprada em nome do militar, uma pistola calibre 380, munição de calibre 45, um simulacro e diversos documentos.

Na casa do irmão de Jallyson, foi localizada outra televisão de 50 polegadas comprada em nome do militar. Os três envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa, porte de arma de calibre restrito e uso de documento falso.