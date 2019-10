Preso homem que estuprava sua enteada com o consentimento da mãe

Após o oferecimento da ação criminal, o casal teve suas prisões decretadas e estavam foragidos desde julho do ano passado - Foto: Agencia Brasil/EBC

Na manhã de ontem (8), a Polícia Civil de Ladário, distante á mais 400 km de Campo Grande, prendeu um homem de 47 anos e sua esposa, de 28 anos. O homem vinha abusando sexualmente desde 2015 de de sua enteada, 11, resultando na gravidez dela.

Conforme a investigação, a mãe da vítima tinha ciência dos abusos e de que o pai da criança era seu companheiro, no entanto, não tomou atitude alguma, sendo conivente com o estupro e dando seguimento ao seu relacionamento.

Após o oferecimento da ação criminal, o casal teve suas prisões decretadas e estavam foragidos desde julho do ano passado. Nos meses de julho a agosto deste ano a Polícia Civil de Ladário recebeu mais denúncias de pelos menos duas vítimas menores de idade que teriam sido abusadas pelo homem, mesmo estando foragido.

Diante da reiteração dos crimes de estupro, a Polícia Civil efetuou diligências e conseguiu localizar o endereço dos autores. De acordo com setor de inteligência, as informações levantadas davam conta de que eles se esconderam em áreas rurais na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, tendo inclusive se ocultado no país vizinho.

O setor de investigação monitorou os autores e aguardou eles voltaram para a cidade de Corumbá, conseguindo prendê-los na casa da mãe do autor, no Conjunto Novo Habitar (Bairro Guatós), em Corumbá.

Eles foram presos e serão recambiados ao Estabelecimento Penal de Corumbá, a fim de aguardarem o término do julgamento do processo e dos demais inquéritos policiais que ainda estão em curso, que investigam o crime de estupro de vulnerável.