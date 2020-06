Presas em Campo Grande, esposa e filha de "pedreiro serial killer" são transferidas para Corumbá

Cleber de Souza Carvalho confessou os crimes - Foto: Reprodução/Divulgação

A esposa do acusado de matar sete pessoas em Campo Grande, Cleber de Souza Carvalho, juntamente com a filha, foi transferida do presídio Irmã Irma Zorzi para o penitenciária de Corumbá, á 444 km de Campo Grande. O pedreiro está preso no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). A filha do serial killer foi indiciada por homicídio e ocultação de cadáver.

A transferência segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) seria por questões de segurança. A esposa do pedreiro foi indiciada por ocultação de cadáver.

Ela ganhou a liberdade no dia 7 de maio, mas depois voltou para a prisão após ser indiciada por assassinato, após denúncia do Ministério Público de MS (MPMS). Na Capital elas dividiam o presídio com cerca de 250 mulheres. Em Corumbá, a unidade é menor, tem cerca de 90 detentas.

Já Cleber foi preso só no dia 15. Ele confessou os crimes.