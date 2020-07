Prefeito e secretário de Saúde de Coxim dão boas-vindas ao novo comandante do 5ºBPM

O tenente-coronel Ormay agradeceu a presença do prefeito e do secretário de Saúde e se colocou à disposição, principalmente neste momento de pandemia - (Foto: Divulgação)

O prefeito de Coxim, Aluizio São José, e o secretário municipal de Saúde Pública, Franciel Oliveira, fizeram na terça-feira (30) uma visita ao novo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel QOPM Mauro Cesar Sales Ormay.

A destinação do novo comandante se deu através do Diário Oficial Nº 10.188 de junho de 2020. O Batalhão, com sede em Coxim, também conta com as subunidades o Grupamento de Alcinópolis, o 1º Pelotão de Pedro Gomes, o 2º Pelotão de Sonora e o 3º Pelotão de Rio Verde de MT.

Na ocasião da visita, as autoridades municipais deram boas-vindas ao novo comandante do 5º BPM, e alinharam com ele quanto a parcerias institucionais, em especial as ações conjuntas fiscalizatórias quanto ao cumprimento de medidas preventivas à pandemia de Covid-19.

O tenente-coronel Ormay agradeceu a presença do prefeito e do secretário de Saúde e se colocou à disposição, principalmente neste momento de pandemia.