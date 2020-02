Por ciúmes de mulher, homem mata outro a facadas e aciona a PM

O crime teria sido cometido por ciúmes de uma mulher - Foto: Reprodução/O Pantaneiro

Na madrugada de hoje (5), Soniel Silveira Luiz, 31, foi assassinado com facadas no pescoço e tórax em um lote do assentamento Paulo Freire, localizado na zona rural do município de Dois Irmãos do Buriti, a 116 km de Campo Grande. Um homem, 26, foi preso suspeito de matar Soniel. O crime teria sido cometido por ciúmes de uma mulher.

Conforme informações do portal O Pantaneiro, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 1h30 da madrugada pelo suspeito que alegava ter esfaqueado Soniel e que ele estaria morto. No local, os policiais se depararam com Soniel caído, sem sinais vitais e com cortes. O autor foi preso em seguida.

O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio simples. A faca usada na ação foi apreendida e o autor foi encaminhado para o Hospital Cristo Rei, pois também estava com lesões e cortes, e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil que investiga o caso.