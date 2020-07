Polícias Militar, Civil e o novo Centro de Atenção Biopsicossocial recebem 100 novas viaturas

A frota das Polícias Militar, Civil e do novo Centro de Atenção Biopsicossocial ganhará um reforço de 113 viaturas - (Foto: Divulgação)

A frota das Polícias Militar, Civil e do novo Centro de Atenção Biopsicossocial ganhará um reforço de 113 viaturas. O investimento, com aporte de recursos federais e do Fundo Estadual de Segurança Pública, chega a R$ 19,8 milhões.

O Diário Oficial desta terça-feira, dia 14, trouxe a publicação dos três contratos. O primeiro celebrado com a General Motors do Brasil Ltda para aquisição de 102 viaturas, modelos Trailblazer. Foram investidos R$ 19,2 milhões, recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, e as viaturas serão repassadas para as policiais Militar e Civil.

Já com a Nissan, foram firmados dois contratos: um para a compra de um veículo de tração mecânica sedan, no valor de R$ 49,7 mil, que vai atender à Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (Sisp) da Sejusp, e outro para a compra de mais 10 veículos de modelo sedan compacto. O investimento chega a R$ 497 mil e as viaturas deverão atender as polícias Civil e Militar, além do recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, as novas vão substituir aquelas que foram adquiridas durante o Programa MS Mais Seguro, que já ultrapassaram mais 150 mil quilômetros, e a previsão é que a compra chegue a 300 viaturas em 2020.