Policial Federal lança livro com propostas para melhoria na Segurança Pública

Entre as áreas básicas da gestão pública que são consideradas “problemas”, a segurança pública talvez seja a mais menosprezada, no que diz respeito a investimento na elaboração de novas políticas. Toda essa problemática é encarada no livro “Políticas Públicas em Segurança Pública e Defesa Social”, de autoria do policial federal André Salineiro, que será lançado no dia 7 de dezembro, em Campo Grande.

A obra traz um diagnóstico do cenário atual e mostra o que o Brasil pode aprender com outros países, como França, Canadá e Estados Unidos. Baseado nessa análise, o autor apresenta sugestões pontuais do que pode e deve mudar na segurança pública brasileira. Entre elas, um tema pouco explorado, a participação dos municípios na segurança pública.

O livro foi produzido a pedido do Centro Universitário Internacional (Uninter), pois servirá de subsídio para alunos dos cursos de graduação em Direito, pós-graduação em Gestão em Segurança Pública e Gestão das Cidades. Apesar das referências teóricas que habilitam a obra para apoio a estudantes e pesquisadores da área, a linguagem é acessível àqueles que desejam simplesmente compreender os entraves que levam à crise na segurança pública e como é possível reverter o cenário, a partir de articulação com outras áreas da gestão pública, como a educação e de reformas importantes, tal qual a do sistema penitenciário.

Para o autor, “a reforma penitenciária no Brasil não é apenas uma ação urgente, inadiável: é um reparo histórico”. Segundo Salineiro, tudo começou errado, com superlotações e condições sub-humanas. Neste ponto, o autor sugere a especialização dos órgãos de segurança, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Essa é apenas uma das possibilidades apresentadas e discutidas pelo autor.

Autor

Policial Federal há mais de uma década, André Salineiro é bacharel em Fisioterapia e Direito, além de palestrante e vereador por Campo Grande (2017-2020). É autor do Guia de Prevenção Contra a Violência, conselheiro comunitário de prevenção ao uso de drogas, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Penal e em Direito Processual Penal; além de especialista em Segurança Pública e Análise Criminal. Também é autor dos livros “Colapso Econômico – A Política de Impostos no Brasil” e “Gestão Estratégica em Segurança Pública”. Atualmente, trabalha na produção de sua quarta obra sobre a experiência e os bastidores da profissão. O autor divulga os trabalhos nas redes sociais www.facebook.com/andresalineiro e Instagram: @andresalineiro.

Lançamento

Marcado para o dia 7 de dezembro, o lançamento da obra será às 19h, na Livraria Lê, na rua Antônio Maria Coelho, n° 3862, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.