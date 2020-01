Polícial à paisana prende em flagrante jovens que tentavam furtar caminhonete

A dupla foi presa em flagrante - Foto: Divulgação

Uma dupla de assaltantes foram presos na tarde de ontem (30), após serem pegos em flagrantes tentando roubar uma caminhonete S-10 que estava estacionada em frente a uma clínica de fisioterapia e reablitação em Campo Grande.

Um PM que estava chegando no local à paisana viu o movimento em torno da caminhonete com três jovens tentando abrir o veículo com uma chave "mixa". Segundo o PM, um apertava a fechadura enquanto outro dava cobertura para os companheiros. No momento em que o PM avistou, ordenou parada, um saiu correndo e os outros dois obedeceram.

Uma testemunha que estava no local viu os jovens olharem no interior do veículo para ver se não tinha ninguém.

Os indivíduos já possuem histórico policial pelo crime de receptação e foram presos em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e destruição ou rompimento de obstáculo.