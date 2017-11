Policiais rodoviários interceptam 135 quilos de maconha na BR-262

Da Redação com assessoria

Maconha estava em veículo de São Carlos/SP - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu a droga na última sexta-feira (10 de novembro), durante fiscalização na rodovia BR-262, em Água Clara/MS.

Policiais fiscalizavam, por vota das 21h, no Km 144 da BR 262, e abordaram um veículo Citroen/C3 GLX 1.4 Flex, cor preta, placas de São Carlos/SP, conduzido por um homem de 31 anos.

No momento da abordagem, o condutor apresentou sinais que motivaram busca no interior do veículo e foram encontrados diversos tabletes de maconha.

A droga totalizou 135Kg (cento e trinta e cinco quilogramas) e se encontrava acondicionada sobre os bancos dianteiros (do passageiro) e traseiro, bem como no porta-malas.

Quando questionado acerca da descoberta, o motorista informou que pegou o automóvel com a substância ilícita na cidade de Rio Brilhante/MS, de uma pessoa desconhecida e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para transportá-lo até a cidade de Três Lagoas/MS, onde deixaria no primeiro posto de gasolina, para ser recepcionado por pessoa também desconhecida.

O condutor foi preso por tráfico de drogas, crime inafiançável e equiparado a hediondo cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos. O motorista, o veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Água Clara/MS.