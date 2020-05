Policiais do Choque recuperam veículo roubado e prendem criminosos na avenida Três Barras

Veículo roubado foi abandonado na Três Barras - Divulgação

Policiais do Batalhão de Choque recuperaram ontem à noite, um veículo Renault Sandero de cor preta, que foi roubado perto do Bairro Rita Vieira. Uma equipe se deslocou até a região, encontrou o veículo abandonado na Avenida Três Barras e ainda prendeu os criminosos.

A polícia informou a vítima é motorista de aplicativo e trabalha no bairro Rita Vieira. Ele contou que foi contratado por dois passageiros na avenida Bom Pastor, próximo a lanchonete Mínimos, com destino ao bairro Moreninhas.Em um dado momento da corrida, um dos autores simulou estar passando mal. Sendo assim o motorista parou o veículo e um dos autores deu uma gravata na vítima e mandou que ele sentasse no banco do passageiro. O autor tomou a direção do veiculo na anunciando o assalto e se deslocou próximo a Coca-Cola, onde fez a vítima sair do veículo. Depois os criminosos fugiram.

A Polícia se deslocou até onde estava a vítima, que informou que foram levados seus documentos, uma mochila e o celular. Durante o patrulhamento nas proximidades, a equipe viu dois indíviduos correndo. Eles foram alcançados e abordados. Durante a busca pessoal a polícia encontrou no bolso de um deles o celular da vítima, além de moedas e uma mochila. Ao serem questionados sobre os pertences eles afirmaram que realizaram o roubo e estavam tentando contatar outro motorista para fugir da região.

Os autores do roubou foram reconhecidos pela vitima e a dupla foi encaminhada a delegacia de polícia. O veículo foi levado a Defurv.