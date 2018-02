Policia Rodoviária Federal recupera no MS veículo roubado em Rio Verde/GO

Em verificação aos veículos foram constatados várias adulterações nos sinais identificadores - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na manhã de hoje, 02 de janeiro, em Maracaju/MS, os policias rodoviários federais recuperaram um caminhão roubado no Estado de Goias. Os policiais estavam acompanhando um veículo Volvo/FH 460 com placas aparentes de Betim/MG, atrelado ao semirreboque com placas aparentes de Joinville/SC. O caminhão saía da BR- 060 e adentrava o trecho urbano de Maracaju/MS, e foi acompanhado pela equipe policial. Foi dada a ordem de parada entretanto o motorista não acatou e empreendeu fuga. Já na cidade de Maracaju/MS, ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé sendo alcançado em um terro baldio. O homem de 39 anos, tinha consigo dois celulares e a quantia de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais). Em verificação aos veículos foram constatados várias adulterações nos sinais identificadores.

O caminhão trator possuía placa original de São João Del-Rei/MG, onde tinha registro de roubo/furto na cidade de Rio Verde/GO em 02/08/2017. O semirreboque também tinha sinais de adulterações, no entanto, não foi possível identificar o veículo original. O condutor foi preso e poderá responder pelos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, desobediência e resistência. O motorista juntamente com os veículos foram encaminhados à Polícia Civil de Maracaju/MS.