Policia Rodoviária Federal recupera no Mato Grosso do Sul veículo roubado em Niterói/RJ

Na manhã desta sexta-feira, 26 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em Niterói/RJ. No km 18 da BR-267, em Bataguassu/MS, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Kicks com placas aparentes de Rio de Janeiro/RJ, conduzido por um homem, de 20 anos. Foi constatado que o automóvel tinha sinais de adulteração com placas originais de Niterói/RJ, onde possuía registro de roubo/furto registrada no dia 12/07/2017.

O motorista declarou somente que comprou o carro pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Nova Andradina/MS.