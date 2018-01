Policia Rodoviária Federal apreende menor em carro roubado transportando 142 KG de Maconha

O utilitário tinha ainda ocorrência de furto/roubo em Minas Gerais - Foto: Policia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem, 10 de janeiro, um menor de 17 anos transportando maconha em um veículo roubado.



Os policiais fiscalizavam na BR-463 km 68 na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã/MS, quando visualizaram um Mitsubishi/Pajero com placas de Dourados/MS. Foi dada ordem de parada que não foi acatada iniciando um acompanhamento tático. Alguns quilômetros à frente o veículo foi interceptado. No interior, o condutor de 17 anos.



O veículo foi vistoriado e no porta-malas haviam vários tabletes de maconha, que somaram 142,5kg (cento e quarenta e dois quilos e quinhentos gramas). O utilitário tinha ainda ocorrência de furto/roubo em Minas Gerais.



Questionado sobre o entorpecente, o jovem informou ter pego a droga no Paraguai e a levaria até a cidade de Santa Rita de Cássia/MG, onde ele mora. Ele informou ainda que é usuário e que o transporte seria o pagamento de uma dívida com tráfico.



O jovem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã/MS. O Conselho Tutelar foi acionado.