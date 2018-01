Policia Rodoviária Federal apreende 450 mil maços de cigarros de Mato Grosso do Sul

O motorista declarou que pegou a carga de cigarros em Dourados/MS e levaria para o Estado do Mato Grosso - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na manhã de hoje, 26 de janeiro, no km 352 da BR-060, em Campo Grande/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao caminhão trator com placas de Senador Canedo/GO, tracionando aos semirreboques com placas de Maringá/PR, conduzido por um homem de 26 anos. Ele apresentou os documentos dos veículos e disse que estava transportando uma carga de arroz que seria levada para Mato Grosso. Nos compartimentos de carga a equipe encontrou uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, que somaram 450 mil maços do ilícito. Estima-se que o prejuízo para o contrabando foi de cerca de R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais).

Na cabine, em compartimento oculto no painel foi encontrado um rádio telecomunicador, provavelmente usado para se comunicar com um possível batedor. Os CRLV tinham indícios de falsidades e os semirreboques estavam com sinais de adulteração, não havendo nenhum registro de roubo/furto. O motorista declarou que pegou a carga de cigarros em Dourados/MS e levaria para o Estado do Mato Grosso. Com ele foi encontrado e apreendido ainda a quantia de R$4.049,00 (quatro mil e quarenta e nove reais). O condutor foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com os veículos e a carga de cigarros à Polícia Federal de Campo Grande/MS.