Policia Rodoviária Federal apreende 395KG de Maconha e prende Traficantes e Batedores

Na tarde de ontem, 15 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em Coxim/MS, maconha e prendeu quatro pessoas por tráfico de associação ao tráfico de drogas.

Os policiais fiscalizavam na BR-163 km 734 quando deram ordem de parada a um GM/Montana com placas de Ribeirão Preto/SP, conduzido por um homem de 21 anos e uma passageira de 22. O casal se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial.

No compartimento de carga da pick up, a equipe policial encontrou vários tabletes de maconha, que somaram 395kg (trezentos e noventa e cinco quilos) da droga.

Questionado quanto à origem e ao destino da droga, o homem informou que pegou o veículo já carregado em Coronel Sapucaia/MS e levaria o entorpecente para Cuiabá/MT. Desconfiados de que havia um batedor para a carga, os policiais inquiriram o casal, que informou haver um veículo à frente prestando as informações sobre fiscalização policial na rodovia.

Com informações do “batedor”, os PRFs seguiram em busca ao veículo. No km 736 a equipe conseguiu abordar um Honda/Civic com placas de Cuiabá/MT, conduzido por um homem de 36 anos na companhia de outro de 23.

O passageiro do Civic admitiu que estavam “batendo” a pick up carregada com maconha. A suspeita se confirmou com conversas em um aplicativo de celular entre os ocupantes dos dois veículos.

Os quatro ocupantes dos veículos foram presos em flagrante e encaminhados junto com os veículos e o entorpecente para a Delegacia da Polícia Civil em Coxim/MS