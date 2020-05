Polícia procura comparsa de adolescente que morreu baleado após tentar assaltar delegado

Guilherme Alves, 17, morreu na hora - Foto: Reprodução

As investigações em torno da tentativa de roubo no último dia 22 na Vila Polônes, contra o delegado de polícia Rodrigo Yassaka que resultou na morte do menor de idade responsável pelo assalto, Guilherme Alves, 17, foram concluídas e agora a Polícia segue na procura de seu comparsa também menor de idade. Na apuração do caso, foi comprovado que o delegado agiu em legítima defesa.

O segundo suspeito envolvido no assalto fugiu após o incidente. As investigações foram e caminhadas ao Poder Judiciário contaram com apoio das especializadas Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos) e a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude).

O crime - Guilherme foi morto com um tiro no peito após tentar assaltar o delegado de polícia. O jovem tinha extensa ficha criminal e tinha saído de uma Unei (Unidade Educacional de Internação) em março deste ano e já havia sido apreendido neste período. Guilherme geralmente agia em assaltos a veículos e seus alvos eram na maioria das vezes mulheres.

Segundo as informações da Polícia Civil, o delegado estava no interior de seu veículo e, no momento em que sua filha entrou no carro, foi abordados por dois homens, que cercaram o veículo. Um dos suspeitos chegou a abrir a porta do motorista, onde o policial estava, e, com uma faca, anunciou o crime.

O outro assaltante tentou abrir a porta do passageiro, onde estava a filha do policial. O delegado efetuou dois disparos, que atingiu um dos homens. O segundo autor conseguiu fugir. Guilherme morreu na hora.