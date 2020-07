Polícia prende suspeitos de assassinar indígenas em aldeia neste mês

A delegacia de Antônio João - (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Antônio João, a 324 km de Campo Grande, prendeu os suspeitos de matar Erinaldo Ramos Sayala e Rosangela Barbosa, acontecidos dia 4 e 19 deste mês, respectivamente, em uma aldeia indígena do município. Eles foram identificados pela equipe de investigação por meio de diligências.

Segundo Patrick Linares da Costa, delegado responsável pela condução dos procedimentos policiais, Erinaldo foi morto com golpes de machado e facão por dois indivíduos que teriam prévio desentendimento com a vítima. Segundo apurado nas investigações, os então suspeitos teriam chegado ao local dos fatos embriagados, desferindo golpes contra a vítima sem que houvesse chance de defesa.

Os autores teriam ainda voltado, nos dias seguintes, à aldeia onde ocorreram os fatos, portando armas de fogo para proferirem ameaças a moradores do local. Após a expedição de mandado de prisão, com base nos elementos probatórios coletados, encontram-se foragidos.

Rosangela Barbosa foi morta com golpes de faca desferidos à altura do tórax, na madrugada do último domingo (19), após envolvimento em discussão motivada por ciúmes de um homem que, conforme apurado, teria alimentado expectativas de relacionamento com a autora e, no dia dos fatos, teria preferido ficar com a vítima.

Ainda conforme a investigação, os fatos teriam ocorrido após autora e vítima, ambas de etnia indígena, terem ingerido bebida alcoólica.

A autoridade policial responsável pelos procedimentos informou ainda que diversos crimes ocorridos no interior de aldeias e envolvendo indígenas são causados pelo excessivo consumo de bebida alcoólica.

Segundo o delegado, a venda de bebidas alcoólicas a índios não integrados, bem como a disseminação do consumo da substância no interior de aldeias é crime contra a cultura indígena e que, constatada tal prática, haverá a pertinente imputação aos responsáveis.

