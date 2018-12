Polícia prende cinco tentando fugir de blitz em carro lotado de droga

Droga foi encontrada no banco traseiro do carro em MS - Divulgação

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em uma ação conjunta com Polícia Militar aprenderam nesta sexta-feira (28), um carro com placas de Campo Grande carregado com 295 quilos de maconha.

A apreensão foi na BR-267, próximo a Maracaju, a 160 km de Campo Grande. O motorista não obedeceu ordem de parada em uma blitz e tentou fugir.

Houve perseguição e os policiais conseguiram prender os criminosos, ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante.

Todos os ocupantes do veículo tem passagem polícia. Eles foram levados para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).