Em mega operação, Polícia Militar Rodoviárias aborda mais três mil pessoas durante Semana Santa

A Polícia Militar Rodoviária ainda desenvolveu 152 blitz de trânsito em diversos pontos das rodovias estaduais. Para falar com a PMR ligue 198 ou baixe o aplicativo de telefonia móvel Rodovia Viva PMR-MS - Foto: Divulgação

Como todos sabem, todo feriado prolongado grande parte da população decidem pegar estrada. Com a demanda, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou no período de 18 a 22 de abril a Operação Semana Santa 2019, que tem como principal objetivo intensificar a fiscalização e ampliar a presença policial militar em pontos e horários sensíveis nos quase 15 mil quilômetros de rodovias de Mato Grosso do Sul, proporcionando uma viagem segura aos usuários durante este período de aumento do fluxo viário.

Ao todo foram empregados 40 policiais militares diariamente, que foram distribuídos em 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas e 15 equipes volantes com a finalidade de percorrer pontos e horários sensíveis e vulneráveis das rodovias estaduais.

Neste período a Polícia Militar Rodoviária fiscalizou e abordou 3.059 veículos, produzindo 300 autos de infrações de trânsito, atendeu sete acidentes de trânsito com 13 vítimas, sendo três fatais e 10 vítimas lesionadas. Também foram recolhidas14 CNHs, 154 quilos de maconha e 850 pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos.

A Polícia Militar Rodoviária ainda desenvolveu 152 blitz de trânsito em diversos pontos das rodovias estaduais. Para falar com a PMR ligue 198 ou baixe o aplicativo de telefonia móvel Rodovia Viva PMR-MS.