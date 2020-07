Polícia Militar recupera veículo furtado em Paranaíba

Policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar recuperaram, na noite desse domingo (05), um carro que havia sido furtado em Paranaíba - (Foto: Polícia Militar)

Policiais militares do 13º Batalhão de Polícia Militar recuperaram, na noite desse domingo (05), um carro que havia sido furtado em Paranaíba.

A Central de Atendimento 190 designou, por volta das 18 horas, a equipe de radiopatrulha para verificar um veículo que estava estacionado em estado de abandono do final da Avenida Paraná, no Bairro Industrial de Lourdes.

Os policiais foram até o local e encontraram o carro sem a bateria e sem chave de ignição. Dentro veículo havia a carteira e documentos pessoais do proprietário. O dono do veículo, ao ser informado do achado, confirmou aos policiais que seu veículo fora furtado na manhã do mesmo dia. O veículo foi apreendido e elevado para a delegacia de Polícia Civil.