Polícia Militar realiza a partir de hoje 'Operação Tiradentes' no Estado

A Operação Tiradentes é proposta pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG – PM/CBM) - Foto: Divulgação/Assessoria

Foi realizada nesta quarta-feira (24.4) pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul a 'Operação Tiradentes', que ocorre em todos os estados da Federação e tem por objetivo intensificar o policiamento ostensivo preventivo e repressivo, de forma a coibir o cometimento de crimes e realizar a apreensão de armas e drogas, a prisão de foragidos da Justiça, a recuperação de veículos e demais produtos de roubo ou furto.

As ações terão duração de 24 horas, com término previsto para quinta-feira (25.4). O nome Operação Tiradentes é em homenagem ao patrono das Polícias Militares em todo o Brasil, o alferes Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes). A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul irá atuar destacando as equipes de todas as unidades operacionais da Capital, assim como do interior.

Haverá bloqueios em diversas áreas, onde serão feitas abordagens, verificações e checagens de pessoas e veículos, além de orientações sobre formas de se melhorar a segurança pessoal e patrimonial.

A Operação Tiradentes é proposta pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG – PM/CBM), com adesão das unidades federativas com objetivo de buscar o alinhamento estratégico das ações policiais, levando em consideração as demandas existentes em cada região. Os comandantes das instituições militares concordaram em somar esforços visando a ampliação da segurança de toda população, por meio da articulação a nível nacional.