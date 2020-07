Polícia Militar realiza a maior apreensão de drogas do ano

EDUCAÇÃO Atividades práticas do ensino superior voltam na segunda em SP; veja regras

VARIEDADES Cantor Daniel alerta para 'fraudes' com seu nome em redes sociais

VARIEDADES TV Tupi saía do ar há 40 anos; relembre último dia da emissora

ECONOMIA Brasil diz no G20 que medidas contra vírus são 10% do PIB

ECONOMIA Renault pretende demitir 800 funcionários da fábrica do paraná

Enquete

Você é a favor do retorno da volta as aulas presenciais em Mato Grosso do Sul?

Sim Não Votar Resultados