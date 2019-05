Polícia Militar prende nove foragidos da justiça na Região Urbana do Anhanduizinho

Foram apreendidas também duas armas de fogo nos bairros Jardim Monte Alegre e Vila Nogueira, além de 0,11 kg de entorpecentes - Foto: Divulgação/Assessoria

Na semana passada, no período compreendido entre os dias 6 e 12, as equipes operacionais do 10º Batalhão de Polícia Militar capturaram nove pessoas que se encontravam com mandados de prisão em aberto em diversos bairro da Região Urbana do Anhanduizinho. Estas prisões são resultado da execução do policiamento ostensivo preventivo, por meio de rondas, abordagens e checagens, que permitem a identificação e encaminhamento desses autores que se encontram com pendências na justiça.

Foram apreendidas também duas armas de fogo nos bairros Jardim Monte Alegre e Vila Nogueira, além de 0,11 kg de entorpecentes. Quatro veículos foram recuperados e 22 autores foram presos em flagrante por envolvimento em situações de natureza diversa. O total de pessoas e veículos abordados foi de 963 e 399, respectivamente, tendo sido realizada uma operação bloqueio.