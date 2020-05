Polícia Militar prende jovem com mais de 50 quilos de drogas em Nova Casa Verde

Droga estava escondida dentro de malas - Foto: Divulgação

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu na madrugada de quarta (27), um jovem de 20 anos após ser flagrado transportando drogas. O fato ocorreu no distrito de Nova Casa Verde localizado há aproximadamente 50 quilômetros de Nova Andradina.

A equipe policial militar em policiamento ostensivo e preventivo pelo terminal Rodoviário do Distrito de Nova Casa Verde, com o intuito de evitar ocorrência de ilícitos, abordou um ônibus de uma empresa de transporte de passageiros com placas de Regente Feijó com itinerário Dourados-MS à Presidente Prudente – SP.

Durante vistoria no compartimento de bagagens, os policiais militares observaram que duas malas pretas da marca Mbrand estavam muito pesadas e cadeadas. Através da etiqueta de embarque chegou-se até o passageiro da poltrona nº 17, um jovem de 20 anos.

Questionado se havia algum ilícito, o mesmo, de imediato, confessou que ambas as malas estavam com maconha, que as foram deixadas por um indivíduo desconhecido que estava em um Voyage preto em frente da loja Havan em Dourados-MS.

Segundo o autor ele foi contratado pela quantia de três mil reais para levar a droga até a Rodoviária de Presidente Prudente - SP, onde outro indivíduo faria contato por celular para pegar o entorpecente. Após pesada a droga totalizou 65 tabletes de maconha, totalizando 51,450 quilos. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para providências.