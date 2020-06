Polícia Militar prende homem acusado de roubo e tentativa de estupro em Nova Andradina

PM prendeu homem no sábado - Divulgação PM

A equipe de rádio patrulha foi acionada pela central de emergência 190, para atender uma ocorrência de roubo e tentativa de estupro na Rua Antônio Duarte bairro Campo Verde.O caso ocorreu na manhã de sábado (20), por volta das 09 horas da manhã,

Segundo denúncia, nas proximidades do lixão da cidade havia um roubo em andamento em que uma senhora de 45 anos teve sua bolsa levada sob ameaça de uma arma branca (faca). Chegando no local de acordo com as características informadas sobre o indivíduo, a equipe policial visualizou um homem de 24 anos jogando uma bolsa e uma faca no mato. Foi da dada a ordem de abordagem ao rapaz que se recusou a acatar, após busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém indagado sobre os fatos o mesmo assumiu a autoria.

Logo em seguida a vítima chegou e relatou que trafegava na Rua Antônio Duarte sentido Bairro Universitário, quando cruzou com o autor que pediu para que ela parasse, e logo em seguida sacou uma faca e a ameaçou falando para ela ficar quieta e subisse na garupa da bicicleta. Em seguida deslocou com ela sentido cemitério no intuito de estuprá-la. No momento em que cruzaram com um caminhão a vítima pulou da bicicleta e pediu socorro ao motorista, já o autor fugiu a pé. Diante do flagrante foi dada voz de prisão ao homem que foi conduzido e entregue ao agente de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para providências.