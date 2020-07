Polícia Militar prende condutor por embriaguez e direção perigosa em Nova Andradina

Moto do infrator - (Foto: Polícia Militar)

Na noite de sexta-feira (03), durante policiamento ostensivo, a equipe de Ronda Escolar deu ordem de parada a um motociclista de 23 anos que seguia na Rua José Bernardes Silveira, que não foi acatada e em seguida empreendeu fuga da viatura policial.

A equipe de Força Tática acompanhou a solicitação de reforço pela rede de transmissão de rádio e iniciou as diligências seguindo as orientações de direção da equipe que acompanhava a motocicleta. Após algumas quadras, a moto de cor preta foi visualizada transitando em alta velocidade pela Avenida José Heitor de Camargo.

De imediato os policiais militares fizeram o acompanhamento tático de apoio, e mesmo com a emissão de sinais sonoros e luminosos, o condutor continuou em fuga, seguindo em direção aos bairros Durval de Andrade e Argemiro Ortega, sendo alcançado na Estrada Municipal Gracindo Abilio Lourenço em frente à praça de lazer.

Após abordagem e identificação do condutor, o mesmo relatou que fugiu das viaturas policiais por não possuir carteira de habilitação e ter ingerido bebida alcoólica. Diante do fato foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado juntamente com a motocicleta para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina onde foram adotados todos os procedimentos relativos ao código de trânsito brasileiro - CTB.