Polícia Militar-GECAM prende homem por tráfico de drogas no Santo Eugênio

Na tarde dessa terça-feira (26), policiais militares prenderam um homem de 22 anos por trafico de drogas.

A equipe do GECAM (Grupamento Especializado Com Apoio de Motocicletas), em rondas por uma região do bairro Santo Eugênio, já conhecida pela pratica do crime de trafico de drogas, se deparou com um homem que tentou correr ao ver as viaturas, depois de cercado, o suspeito ainda tentava se desvencilhar do policial que fazia a busca pessoal. Logo o motivo do nervosismo ficou claro, quando varias porções de maconha embaladas e prontas para venda foram encontradas.

O homem acabou contando que pegava a droga na casa de seu cunhado. Uma diligência foi feita até o local apontado, porém logo que chegaram os policiais foram informados que o casal de moradores tinha acabado de fugir, abandonando portão e até porta aberta. Dentro do imóvel foram encontrados um carregador de pistola 380, 16 munições de 9mm, uma embalagem plástica com uma porção de pasta base, uma faca com resquícios do entorpecente, além da quantia de R$1.574,00 em cédulas de baixo valor e moedas.

Diante dos fatos o autor foi detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia.