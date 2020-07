Polícia Militar e Vigilância Sanitária realizam Operação Cidade Segura em Rio Verde

Foram também orientadas diversas pessoas que formavam aglomerações em vias públicas e próximas a comércios que contribuíam para a formação dessas aglomerações - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar, juntamente com a Vigilância Sanitária de Rio Verde de MT/MS, realizaram na noite de sábado (4) uma operação visando o cumprimento de medidas preventivas à Covid-19 e proporcionar as devidas sensação de segurança.

Durante a operação foram fiscalizados estabelecimentos comerciais dos bairros do município. Foram também orientadas diversas pessoas que formavam aglomerações em vias públicas e próximas a comércios que contribuíam para a formação dessas aglomerações.

A operação foi balizada pela legislação municipal vigente e pelos decretos municipais relativos à pandemia de Covid-19, mais especificamente os decretos conforme 2.407, 2.333/2020, entre outros.

A operação teve as seguintes irregularidades nos estabelecimentos comerciais: suspensão do atendimento no local com proibição de colocação de cadeiras em uma conveniência, adequação de quantidade de mesas com recolhimento e colocação de lacre em mesas e cadeira em uma lanchonete, notificação de dois bares por estarem atendendo clientes após o toque de recolher as 22h e tiveram que ser fechados. Na praça das américas teve a dispersão de pessoas e carros aglomerados, além da dispersão de aglomerações em 3 residências.