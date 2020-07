Polícia Militar apresenta principais ocorrências atendidas em Bela Vista durante o final de semana

Material aprendido em Bela Vista - (Foto: Polícia Militar)

Durante o policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar em Bela Vista, entre sexta-feira (03) e ontem (05), os policiais apreenderam mercadorias oriundas de descaminho, prenderam dois condutores por dirigir sob a influência de álcool, cumpriram um mandado de prisão e prenderam um homem por fornecer bebida alcoólica a adolescentes.

Por volta das 09h15 de sexta-feira (03), uma guarnição de serviço apreendeu dois grandes volumes, contendo mercadorias (roupas) provenientes de descaminho, durante a abordagem a um ônibus de passageiros que fazia a linha Ponta Porã / Campo Grande.

Às 18h05, os policiais realizavam policiamento ostensivo e preventivo pela rua Conde de Porto Alegre, quando abordaram uma motocicleta Honda Titan 125, e constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica. O homem, de 29 anos, realizou o teste de alcoolemia, que teve como resultado 1.88 mg/L. Diante da constatação da embriaguez, o indivíduo foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran local, devido não ter sido apresentado nenhum condutor habilitado, durante a confecção do Boletim de Ocorrência.

Já às 20h30, a guarnição PM logrou êxito em cumprir um mandado de prisão, de um homem de 27 anos, durante rondas pela Travessa Ana Luiza.

Às 15h de sábado (04), uma guarnição PM foi até uma residência localizada à rua Geni Felix Leite, averiguar uma denúncia de que haveria adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas, onde flagrou um homem, de 20 anos, que estava ingerindo tais bebidas, na companhia de três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos. Logo, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

Já às 17h40, um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por dirigir sob a influência de álcool, após colidir sua motocicleta na viatura policial, que realizava o atendimento de um acidente de Trânsito, na avenida Teodoro Sativa.

A Polícia Militar permanece nas ruas, empenhada em manter a ordem e garantir a segurança da população.