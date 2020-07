Polícia Militar apreende produtos de descaminho durante abordagem em dois ônibus interestaduais

Produtos estavan dentro de ônibus que seguiam para SP - Divulgação PM

A Polícia Militar em Bataguassu apreendeu nop domingo (12) diversas mercadorias oriundas do Paraguai, sem a documentação legal de importação durante abordagens a ônibus no terminal rodoviário da cidade.

Na primeira apreensão, os policiais receberam uma denúncia anônima, relatando que uma passageira em um ônibus de linha Interestadual estaria levando consigo mercadorias contrabandeadas que haviam entrado ilegalmente no País. Diante das características, a guarnição se deslocou até o terminal rodoviário e abordou o Ônibus.

Durante uma vistoria no bagageiro, foram localizadas três caixas contendo mais de 2700 baterias de celulares de diversos modelos. Uma jovem de 22 anos se apresentou como a proprietária dos volumes. Ela relatou que adquiriu os produtos em Ponta Porã/MS e que revenderia em São Paulo/SP.

A segunda apreensão ocorreu no início da madrugada quando a guarnição abordou um ônibus com destino a Brasília/DF. Durante a vistoria no compartimento de cargas, foram localizados 06 volumes que continham diversos tipos de maquiagens. Um homem de 43 anos se apresentou como dono das mercadorias. Ao ser indagado, ele alegou que revenderia em sua cidade.

Diante dos fatos, todos os volumes foram apreendidos mediante termo e posteriormente encaminhados à Receita Federal em Campo Grande.