Polícia Militar apreende droga em zona rural da Capital

Na noite desta ontem (25), durante abordagem a um ônibus que conduzia internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, um homem de 37 anos foi preso por estar portando um tablete de de 0,888 kg de maconha.

Por volta das 18h30min foi dado início à operação, que visa coibir a introdução de armas e drogas no estabelecimento penal. Um ônibus foi interceptado e foi dada ordem aos internos que o ocupavam que desembarcassem para que fosse realizada uma busca pessoal.

Operação Bloqueio na estrada da Gameleira

No momento da abordagem um dos internos tentou se desfazer do tablete de maconha, porém foi flagrado durante a ação, adentrando os policiais no veículo a fim de retirá-lo do seu interior. O autor tentou oferecer resistência negando a posse do entorpecente e imputando à outro sua propriedade, porém, após ser conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Piratininga, acabou por confessar a autoria, alegando ser usuário. Com o mesmo também foi encontrada certa quantia em dinheiro, que foi apreendida e apresentada à polícia judiciária para que seja investigada sua procedência