Polícia Ambiental de Aquidauana prende e autua em R$ 10 mil foragido da Justiça xplorando madeira em assentamento

Rosana Siqueira com assessoria

Polícia descobriu desmatamento em assentamento - Divulgação

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizavam fiscalização ambiental ontem (19) à tarde, na região da Cipolândia nas imediações do assentamento Indaiá IV, no município e prenderam dois infratores por exploração de madeira na área de reserva legal coletiva (área protegida) do assentamento.

Ao chegar às proximidades da vegetação da reserva do assentamento, a equipe ouviu barulho de motosserra. A cerca de 800 metros dentro da mata, os Policiais prenderam dois infratores, que estavam com uma motosserra explorando madeira. Eles já tinham derrubado 10 árvores da espécie aroeira e transformavam em estacas para cercas e tinham retirado parte das estacas para fora da mata, arrastando com uma motocicleta.

Foram apreendidas 100 estacas e as toras da madeira ainda não desdobradas, bem como a motocicleta pertencente a um dos presos e a motosserra utilizada no crime, que também não possuía documentação.

Os homens afirmaram que estavam em visita à casa de parentes assentados. Ao checar os antecedentes criminais dos infratores, a PMA verificou que ambos haviam saído há um mês do regime semiaberto do presídio de Aquidauana, onde cumpriram penas e tinham passagem policiais por tráfico de drogas, assalto e tentativa de homicídio. Contra um deles, de 25 anos, havia um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas.

Os infratores, de 25 e 32 anos, residentes em Aquidauana, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil daquele município, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de exploração de madeira em área de domínio público, com pena de um a quatro anos de reclusão e por uso de motosserra ilegal, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. Foi ainda cumprido o mandado de prisão contra o preso de 25 anos. Os infratores também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 5.000,00 cada um.