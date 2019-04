Polícia Militar Ambiental autua infrator em R$ 5 mil por exploração de madeira em área protegida de reserva legal

As atividades foram paralisadas e infrator, residente em Paranhos, responderá por crime ambiental. A pena para este crime é seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi multado administrativamente em R$ 5.000,00 - Foto: Ilustração

Policiais Militares Ambientais da cidade de Mundo Novo realizaram fiscalização em uma propriedade rural, no município de Paranhos, a 42 km da cidade e autuaram nesta sexta-feira (12), o proprietário por crime ambiental de derrubada de árvores de grande porte em área protegida de reserva legal.

O infrator de 42 anos que não teve o seu nome divulgado, realizou o desmatamento sem autorização do órgão ambiental e explorava a madeira como estacas para cercas, retirando as todas com uso de trator. As atividades foram paralisadas e infrator, residente em Paranhos, responderá por crime ambiental. A pena para este crime é seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi multado administrativamente em R$ 5.000,00.