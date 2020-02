Polícia investiga caso de cachorro morto a pauladas em São Gabriel do Oeste

Ao perceber que estava morto, pegou e jogou o animal em um terreno baldio - Foto: Reprodução/ONG Consciência Animal

Um possível caso de maus-tratos, onde um cachorro teria sido morto a pauladas por um morador, em São Gabriel do Oeste, no último domingo (09), é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o site Idest, moradores acionaram a polícia informando sobre uma discussão entre vizinhos, envolvendo um homem de 43 anos que teria matado o cão de uma idosa de 72 anos a pauladas.

Em relato aos policiais, a idosa disse que foi avisada do ocorrido pelo filho de uma vizinha. Questionado sobre, o suspeito negou e afirma que atropelou o animal quando saia de carro da sua casa.

Ainda segundo ele, momentos após o atropelamento, foi verificar se o cachorro estava vivo cutucando o corpo com uma vassoura. Ao perceber que estava morto, pegou e jogou o animal em um terreno baldio.

De acordo com as informações de vizinhos, o suspeito não queria que sua cadela cruzasse com o cachorro e ficou irritado ao flagrá-los cruzando. Com isso, ele tentou separar os animais dando uma pancada na cabeça do cachorro, que veio a morrer com o ferimento.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.