Polícia flagra dez toneladas de maconha prontas para embarque em Ponta Porã

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem (23), em uma residência no Jardim Ibirapuera, dez toneladas de maconha em vários fardos prensados.

A apreensão ocorreu em uma ação integrada do DOF e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da PMMS, em virtude da 22ª Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Ministério da Cidadania e apoiada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública nas ações da Operação Hórus.

Os militares visualizaram um caminhão estacionado no quintal de uma residência, bem como o momento em que alguns homens correram para o interior da casa. Ao verificar o caminhão localizou-se parte do entorpecente já carregado, além de grande quantidade de fardos da droga distribuídos pelos cômodos da residência.

Quatro homens foram presos e um adolescente, de 17 anos de idade, apreendido. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, onde as cinco pessoas permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.