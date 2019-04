Polícia Federal faz operação em casa de luxo no Vilas Boas

André de Abreu/TopMídia

A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (17) em uma casa de luxo do bairro Vilas Boas, na Capital.

Também foram apreendidos diversas caixas com documentos e produtos eletrônicos. A investigação, de acordo com fontes da Receita, se trata de contrabando e descaminho. O homem que foi conduzido pelos federais vive em uma casa com alto padrão econômico. O suspeito se mudou para a casa em maio do ano passado.

A Polícia Federal irá divulgar novas informações do caso em coletiva de imprensa.

